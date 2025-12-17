EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel wäre eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage von vor einem Jahr heute wert

Am 17.12.2024 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an diesem Tag bei 635,60 EUR. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,573 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.12.2025 1 001,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 636,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,14 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 309,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at