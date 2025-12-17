LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 17.12.2025 10:03:57

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel wäre eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage von vor einem Jahr heute wert

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel wäre eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage von vor einem Jahr heute wert

Vor Jahren LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.12.2024 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an diesem Tag bei 635,60 EUR. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,573 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.12.2025 1 001,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 636,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,14 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 309,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten