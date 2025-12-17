LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Langfristige Anlage
|
17.12.2025 10:03:57
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel wäre eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage von vor einem Jahr heute wert
Am 17.12.2024 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an diesem Tag bei 635,60 EUR. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,573 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.12.2025 1 001,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 636,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,14 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 309,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
17:59
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
14:06
|ROUNDUP: Broker Trade Republic wird wertvollstes deutsches Start-up (dpa-AFX)
|
12:27
|CAC 40 aktuell: So performt der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
09:30
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.12.25