LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

627,00EUR 2,30EUR 0,37%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 07:07:25

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
610,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
619,70 € 		Abst. Kursziel*:
-1,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
627,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,71%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten