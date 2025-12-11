LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

626,00EUR 1,30EUR 0,21%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

11.12.2025 12:02:28

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 560 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Da die Rückmeldungen von Wettbewerbern zur aktuellen Geschäftsentwicklung im Oktober und November ermutigend seien, habe sie ihre Prognosen für das vierte Quartal des Luxusgüterkonzerns im Kernbereich Mode und Lederwaren leicht erhöht, schrieb Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
622,60 € 		Abst. Kursziel*:
-6,84%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
626,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,35%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:02 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
07:07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
