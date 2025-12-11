LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|626,00EUR
|1,30EUR
|0,21%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 560 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Da die Rückmeldungen von Wettbewerbern zur aktuellen Geschäftsentwicklung im Oktober und November ermutigend seien, habe sie ihre Prognosen für das vierte Quartal des Luxusgüterkonzerns im Kernbereich Mode und Lederwaren leicht erhöht, schrieb Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
580,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
622,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,84%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
626,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,35%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:02
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|07:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|623,30
|-0,22%
