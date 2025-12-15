LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|632,20EUR
|8,00EUR
|1,28%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Markt für Spirituosen dürfte sich nicht sonderlich stark erholen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach Rückkehr von einer US-Reise mit einem Expertenmeeting. Positiver sei der Branchenkenner jedoch für die Cognac-Kategorie, in der der Boden erreicht sein dürfte. Eine stabile Entwicklung im kommenden Jahr wäre positiv für Hennessy./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
725,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
633,60 €
|
Abst. Kursziel*:
14,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
632,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen
|11:17
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
