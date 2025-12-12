LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|627,80EUR
|0,90EUR
|0,14%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Spirituosenmarkt dürfte auch 2026 keinen wesentlichen Schub bekommen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach einem Gespräch mit einem Experten. Anstatt der Rückkehr zu historische Wachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich sei eher eine Stabilisierung bei einem niedrigeren prozentualen Plus wahrscheinlich. Beim schwächelnden Cognac-Geschäft dürfte aber der Boden inzwischen erreicht sein./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
725,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
627,10 €
|
Abst. Kursziel*:
15,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
627,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,48%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
15:59
|Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt zu (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen
|11:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|09.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|627,80
|0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:34
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|11:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:45
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|11:23
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11:23
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:19
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|11:11
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:09
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|11:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:35
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|10:28
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|10:25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:23
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|10:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:13
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|10:10
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|09:57
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|09:51
|Linde Buy
|UBS AG
|09:49
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|09:37
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09:35
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:17
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:17
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:58
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)