EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Saint-Gobain-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Saint-Gobain-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45,69 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,189 Saint-Gobain-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 185,34 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 02.12.2025 auf 84,68 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +85,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Saint-Gobain eine Börsenbewertung in Höhe von 42,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at