EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Saint-Gobain-Aktie Anlegern gebracht.

Am 26.11.2024 wurde die Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,50 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investierten, hätten nun 115,607 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 826,59 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 25.11.2025 auf 85,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 1,73 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 40,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at