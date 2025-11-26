Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Lohnendes Saint-Gobain-Investment?
|
26.11.2025 10:03:57
EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 26.11.2024 wurde die Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,50 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investierten, hätten nun 115,607 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 826,59 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 25.11.2025 auf 85,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 1,73 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 40,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!