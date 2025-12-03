Saint-Gobain Aktie
|84,46EUR
|-0,32EUR
|-0,38%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 141,10 auf 144,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Heidelberg Materials bleibt zwar der Branchenfavorit der Expertin Glynis Johnson unter Europas Baustoffkonzernen für 2026. Bei den Franzosen sieht sie allerdings das größte Kurspotenzial, wie sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick schrieb./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 19:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
144,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85,44 €
|
Abst. Kursziel*:
69,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,09%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Nachrichten
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Analysen
|07:58
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07:58
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07:58
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|84,46
|-0,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:39
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|10:32
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|10:31
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:30
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|09:49
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|09:21
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:13
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Flughafen Wien accumulate
|Erste Group Bank
|09:04
|Michelin Neutral
|UBS AG
|09:03
|Renault Sell
|UBS AG
|08:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets