Saint-Gobain Aktie

84,46EUR -0,32EUR -0,38%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 07:05:20

Saint-Gobain Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 141,10 auf 144,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Heidelberg Materials bleibt zwar der Branchenfavorit der Expertin Glynis Johnson unter Europas Baustoffkonzernen für 2026. Bei den Franzosen sieht sie allerdings das größte Kurspotenzial, wie sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick schrieb./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 19:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
144,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85,44 € 		Abst. Kursziel*:
69,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71,09%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Analysen

07:58 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
12.11.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 84,46 -0,38% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Aktuelle Aktienanalysen

10:39 Michelin Outperform Bernstein Research
10:32 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
10:31 Boeing Outperform Bernstein Research
10:30 Wacker Neuson Hold Warburg Research
09:49 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 UNIQA Insurance accumulate Erste Group Bank
09:21 Stellantis Buy UBS AG
09:16 HUGO BOSS Neutral UBS AG
09:13 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:06 Flughafen Wien accumulate Erste Group Bank
09:04 Michelin Neutral UBS AG
09:03 Renault Sell UBS AG
08:22 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:11 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:05 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:59 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:58 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:54 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:53 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:49 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:46 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 easyJet Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
02.12.25 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 L'Oréal Neutral UBS AG
02.12.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
02.12.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets