EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Schneider Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Schneider Electric-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Schneider Electric-Papier an diesem Tag bei 53,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,847 Schneider Electric-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 574,07 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Papiers am 15.12.2025 auf 242,70 EUR belief. Mit einer Performance von +357,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Schneider Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 132,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at