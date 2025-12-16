Schneider Electric Aktie
|240,75EUR
|-1,90EUR
|-0,78%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er in einem Ausblick am Montagabend schrieb. Schneider gehöre zu den Nachzüglern mit dem überzeugendsten Nachholpotenzial./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
285,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
240,65 €
|
Abst. Kursziel*:
18,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
240,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,38%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Schneider Electric S.A.mehr Analysen
|12:25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12:25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12:25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|241,30
|-0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:24
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|12:23
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|11:33
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|10:14
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|09:36
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|09:35
|K+S Sell
|UBS AG
|09:34
|Evonik Neutral
|UBS AG
|09:33
|GEA Buy
|UBS AG
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08:50
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07:44
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06:40
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Polytec kaufen
|Warburg Research