Schneider Electric Aktie
|235,55EUR
|-4,30EUR
|-1,79%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Elektrotechnik-Konzerns sei solide gewesen, schrieb George Featherstone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen hätten gezeigt, dass sie ideal positioniert sind, um über mehrere Jahre von Megathemen zu profitieren./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
231,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
236,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,39%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
235,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,93%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Schneider Electric S.A.mehr Analysen
