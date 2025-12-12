Schneider Electric Aktie

242,80EUR 2,95EUR 1,23%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

12.12.2025 11:58:03

Schneider Electric Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Gael de-Bray ist dem Kapitalmarkttag weiterhin überzeugt, dass der Technologiekonzern mit seinem führenden Portfolio in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung sowie mit seinen starken Integrationsfähigkeiten eines der am schnellsten wachsenden Industrieunternehmen bleiben wird. Positiv seien Innovationsführerschaft und steigende Renditen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
242,55 € 		Abst. Kursziel*:
7,19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
242,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,08%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:58 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
10:25 Schneider Electric Buy UBS AG
07:49 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:32 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 242,75 1,21% Schneider Electric S.A.

