Profitable Air Liquide-Anlage? 18.12.2025 10:03:28

EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Air Liquide-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Air Liquide-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Air Liquide-Anteile bei 111,07 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,900 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.12.2025 143,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 159,34 EUR belief. Mit einer Performance von +43,45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Air Liquide eine Börsenbewertung in Höhe von 91,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

