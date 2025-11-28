ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Lohnende ASML NV-Investition?
|
28.11.2025 10:03:43
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das ASML NV-Aktie via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 566,80 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,764 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 582,92 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 27.11.2025 auf 897,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,29 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von ASML NV belief sich zuletzt auf 352,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)