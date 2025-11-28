ASML NV Aktie

Lohnende ASML NV-Investition? 28.11.2025 10:03:43

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das ASML NV-Aktie via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 566,80 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,764 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 582,92 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 27.11.2025 auf 897,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,29 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ASML NV belief sich zuletzt auf 352,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

