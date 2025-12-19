BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|BNP Paribas-Anlage im Blick
|
19.12.2025 10:03:56
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit BNP Paribas-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,20 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 191,571 Anteilen. Die gehaltenen BNP Paribas-Papiere wären am 18.12.2025 15 371,65 EUR wert, da der Schlussstand 80,24 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 53,72 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für BNP Paribas eine Börsenbewertung in Höhe von 88,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
