LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 729780 / ISIN: US5024413065
|
02.12.2025 09:33:40
LVMH ernennt neuen Chef für Modesparte
Von Andrea Figueras
DOW JONES--Die Modesparte des Luxusgüterkonzerns LVMH bekommt einen neuen Chef. Wie das französische Unternehmen mitteilte, hat es Pietro Beccari zum Chairman und CEO der Fashion Group ernannt, die Marken wie Louis Vuitton und Dior umfasst. Beccari folgt auf Sidney Toledano, der nach mehr als drei Jahrzehnten bei LVMH seinen Rücktritt erklärt hat. Die Berufung wird zum 1. Januar wirksam.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 03:34 ET (08:34 GMT)
