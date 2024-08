Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Der CAC 40 bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,60 Prozent stärker bei 7 319,18 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,229 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 330,16 Zählern und damit 0,746 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 275,87 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 331,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 318,13 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,306 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Stand von 7 724,32 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2024, den Wert von 8 225,80 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 14.08.2023, einen Wert von 7 348,84 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,81 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Zählern registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 11 103 Aktien gehandelt. Mit 317,261 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

2024 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at