WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

05.02.2026 11:09:43

Evonik passt Dividendenpolitik an

DOW JONES--Evonik passt seine Dividendenpolitik an. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, sollen künftig 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses ausgeschüttet werden. Durch die neue Dividendenpolitik solle eine verbesserte Balance zwischen einer angemessenen Erfolgsbeteiligung für die Aktionäre und der finanziellen Flexibilität des Unternehmens erreicht werden, hieß es zur Begründung. Erstmals Anwendung finden soll diese neue Dividendenpolitik auf den Bilanzgewinn für das Jahr 2026.

Für das Jahr 2025 schlägt der Vorstand als Übergang zur neuen Dividendenpolitik eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor. Das entspricht einer Dividendenrendite von derzeit etwa 7 Prozent. Zuletzt war eine Dividende von 1,17 Euro je Aktie gezahlt worden.

"Wir brauchen eine gute Balance zwischen einer angemessenen Erfolgsbeteiligung für die Aktionäre und der Fähigkeit, zur richtigen Zeit in die besten Zukunftsprojekte zu investieren und die Verschuldung weiter abzubauen", sagte Konzernchef Christian Kullmann. "Unsere neue Dividendenpolitik trägt dieser Balance besser Rechnung."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 05:10 ET (10:10 GMT)

06.02.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Evonik Hold Warburg Research
05.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
05.02.26 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 14,86 1,43%

05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:42 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

