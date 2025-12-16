EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
16.12.2025 10:03:58
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie betrug an diesem Tag 15,39 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 649,984 EVOTEC SE-Papiere. Die gehaltenen EVOTEC SE-Anteile wären am 15.12.2025 3 373,42 EUR wert, da der Schlussstand 5,19 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,27 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte EVOTEC SE einen Börsenwert von 928,20 Mio. Euro. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines EVOTEC SE-Anteils auf 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
