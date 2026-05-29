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29.05.2026 10:07:38

Ex-Minister Scheuer soll nach Maut-Debakel vor Gericht

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer soll sich wegen des Vorwurfs einer Falschaussage im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut vor Gericht verantworten. Das Landgericht Berlin hat eine entsprechende Anklage zugelassen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Der ehemalige CSU-Minister weist den Vorwurf zurück./mvk/DP/stw

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