CTS Eventim Aktie
|62,00EUR
|-1,50EUR
|-2,36%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für CTS Eventim von 68 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 20. November dürfte bei dem Eventvermarkter ein neuer Mittelfristausblick im Fokus stehen, schrieb James Tate am Donnerstag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Neutral
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
62,20 €
|
Abst. Kursziel*:
10,93%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
62,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,29%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: CTS Eventim legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.11.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
03.11.26
|XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|62,40
|-1,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG