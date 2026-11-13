NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Der Eventvermarkter habe hinsichtlich des Umsatzes und des operativen Ergebnisses ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich, schrieb Annick Maas am Donnerstag in ihrer Beurteilung der vorgelegten Zahlen. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend. Maas glaubt, dass sich das Unternehmen die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.