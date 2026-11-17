CTS Eventim Aktie
|60,75EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson gab am Montag einen Ausblick auf den Kapitalmarkttag des Veranstalters und Tickethändlers am 20. November. Sie sieht die Veranstaltung als möglichen Meilenstein, der das Vertrauen in den Wachstumsweg wieder stärken und eine Brücke bis ins Jahr 2030 schlagen sollte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 19:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
61,50 €
|
Abst. Kursziel*:
54,47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
60,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,38%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
16.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
13.11.26
|CTS Eventim-Aktie höher: Schwaches Veranstaltergeschäft belastet Quartalsergebnis (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.26
|AKTIE IM FOKUS 2: CTS Eventim legt doch noch zu - Kapitalmarkttag im Blick (dpa-AFX)
|
13.11.26
|ROUNDUP: CTS Eventim sieht sich trotz schwachem Sommer auf Kurs - Aktie legt zu (dpa-AFX)
Analysen zu CTS Eventim
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|60,60
|-0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG