CTS Eventim Aktie

60,90EUR 1,20EUR 2,01%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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13.10.2026 11:56:58

CTS Eventim Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat CTS Eventim mit "Neutral" und einem Kursziel von 68 Euro in die aufgenommen. Die Bewertung liege derzeit zwar nahe dem Tiefststand, eine Aufwertung erfordere aber ein größeres Vertrauen der Anleger, dass der Ticketvermarkter zumindest ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aufrechterhält, seine Wettbewerbsposition verteidigt und seine Initiativen im Bereich Veranstaltungsorte und Betrieb erfolgreich umsetzt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Der erste Kapitalmarkttag des Unternehmens am 20. November könnte dabei als Kurstreiber fungieren./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Neutral
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
61,20 € 		Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
60,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

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11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
30.09.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 61,25 2,60% CTS Eventim

Aktuelle Aktienanalysen

12:27 Fielmann Add Baader Bank
12:26 KION GROUP Buy UBS AG
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:10 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:09 Befesa Buy UBS AG
11:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:07 Jungheinrich Neutral UBS AG
11:06 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:00 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:08 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09:08 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:08 Danone Outperform Bernstein Research
09:08 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:59 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Semperit buy Baader Bank
12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
12.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
12.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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