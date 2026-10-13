CTS Eventim Aktie
|60,90EUR
|1,20EUR
|2,01%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat CTS Eventim mit "Neutral" und einem Kursziel von 68 Euro in die aufgenommen. Die Bewertung liege derzeit zwar nahe dem Tiefststand, eine Aufwertung erfordere aber ein größeres Vertrauen der Anleger, dass der Ticketvermarkter zumindest ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aufrechterhält, seine Wettbewerbsposition verteidigt und seine Initiativen im Bereich Veranstaltungsorte und Betrieb erfolgreich umsetzt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Der erste Kapitalmarkttag des Unternehmens am 20. November könnte dabei als Kurstreiber fungieren./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Neutral
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
61,20 €
|
Abst. Kursziel*:
11,11%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
60,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
12:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman startet CTS Eventim mit 'Neutral' - Ziel 68 Euro (dpa-AFX)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.10.26
|Hauptzeugen widersprechen Ex-Minister Scheuer (dpa-AFX)
|
09.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
09.10.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|61,25
|2,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.