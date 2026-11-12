CTS Eventim Aktie
|56,55EUR
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|-7,90%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters sei schwächer als erwartet, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61,20 €
|
Abst. Kursziel*:
63,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76,83%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
18:30
|CTS Eventim verfehlt im 3Q Erwartungen - bestätigt Jahresprognose (Dow Jones)
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17:45
|EQS-News: CTS EVENTIM generates further profitable growth in the first nine months of 2026 (EQS Group)
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17:45
|EQS-News: CTS EVENTIM wächst in den ersten neun Monaten 2026 weiter profitabel (EQS Group)
|
06.11.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
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04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
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04.11.26
|Erste Schätzungen: CTS Eventim legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|19:11
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|19:11
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|19:11
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
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Aktuelle Aktienanalysen
|19:26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:12
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:11
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:59
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:14
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:27
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
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|DZ BANK
|17:05
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|DZ BANK
|16:44
|Allianz Kaufen
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|16:40
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|15:46
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:50
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|MLP Buy
|Baader Bank
|13:58
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:58
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|RWE Overweight
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|13:39
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
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|12:38
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|12:34
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
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|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG