CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Erfüllte Erwartungen stützten im Vorfeld des anstehenden Kapitalmarkttags die Prognosen für das Gesamtjahr, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend. Der Fokus verlagere sich nun auf die Veranstaltung in der kommenden Woche, die zum wichtigen Treiber werden könne./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 22:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
61,20 €
|
Abst. Kursziel*:
55,23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
62,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,61%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
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