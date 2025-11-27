Firma Holdings Aktie

Firma Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 08:21:54

Firma bald chinesisch?: Asiatische Konkurrenten prüfen Übernahme von Puma

Der fränkische Sportartikelhersteller Puma versucht derzeit, sich aus eigener Kraft aus der Krise zu befreien. Doch auch in Asien weckt das Traditionsunternehmen Interesse. Mehrere Firmen aus China und Japan denken über eine Übernahme nach, darunter auch Asics.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Firma Holdings Corpmehr Nachrichten