Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
27.11.2025 08:21:54
Firma bald chinesisch?: Asiatische Konkurrenten prüfen Übernahme von Puma
Der fränkische Sportartikelhersteller Puma versucht derzeit, sich aus eigener Kraft aus der Krise zu befreien. Doch auch in Asien weckt das Traditionsunternehmen Interesse. Mehrere Firmen aus China und Japan denken über eine Übernahme nach, darunter auch Asics.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!