Fluggesellschaften investieren in Flotten: Großaufträge für Boeing und Airbus: Aktien höher

Die Fluggesellschaft Japan Airlines will 42 neue Jets von Airbus und Boeing kaufen. Die Bestellung von Japan Airlines bei Airbus umfasst 21 Langstreckenflugzeuge vom Typ A350-900 und elf A321neo-Mittelstreckenjets, wie die Gesellschaft am Donnerstag in Tokio mitteilte. Bei Boeing entschied sich das Unternehmen für zehn Langstreckenjets des Typs 787 Dreamliner. Die Maschinen sollen in den Geschäftsjahren 2025 bis 2033 ausgeliefert werden.

SEOUL (dpa-AFX) - Der Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE (ex EADS)) erhält einen Großauftrag aus Korea. Die Fluggesellschaft Korean Air Lines will 33 Großraumjets vom Typ A350 kaufen, wie sie am Donnerstag in Seoul mitteilte. Davon sollen 27 Maschinen in der längsten Variante A350-1000 geliefert werden, die restlichen 6 Maschinen in der Standardversion A350-900. Laut Preisliste haben die Flugzeuge den Angaben zufolge einen Gesamtwert von etwa 13,7 Milliarden US-Dollar (12,6 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich./stw/stk

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 250 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die sicherheitsbedingte Drosselung der Produktion sei eine perspektivische Entscheidung, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Risikoreduzierung sei sicher kein Kurstreiber, doch die Nachfrage nach neuen Flugzeugen bleibe robust und Boeing gehe umgehend auf Sicherheitsbedenken der Aufsichtsbehörden ein. Er rechnet in zwei bis drei Jahren bei normalisierter Produktion wieder mit einem deutlich höheren Cashflow.

Die Airbus-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 0,21 Prozent auf 168,40 Euro zu. Für Titel von Boeing geht es vorbörslich an der NYSE zeitweise 0,86 Prozent auf 189,39 US-Dollar nach oben.

