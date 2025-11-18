Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
18.11.2025 08:51:00
Airbus: Neue A321neo für Fly Dubai - Katherina Reiche berichtet von Großauftrag
Wirtschaftsministerin Reiche versucht, die deutsche Wirtschaft auch im Nahen Osten anzukurbeln. Bei einer Reise in die Golfregion berichtet sie von einem großen Luftfahrt-Auftrag, von dem besonders Hamburg profitieren soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
