11.12.2025 11:12:40
Fraport-Aktie freundlich: Stärkeres Passagieraufkommen im November
Die internationalen Flughäfen im Fraport-Portfolio verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Passagieraufkommen um 17,5 Prozent. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre kamen mit 1,2 Millionen Passagieren auf ein Plus von 31,1 Prozent. Dabei kam ein Sondereffekt zum Tragen: Vor einem Jahr hatten die massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre und die darauffolgende mehrmonatige Betriebseinschränkung des Flughafens das Passagieraufkommen negativ beeinflusst.
An den 14 griechischen Fraport-Flughäfen wurden 8,8 Prozent mehr Fluggäste abgefertigt als im November 2024. Den türkischen Flughafen Antalya nutzen 3,7 Prozent mehr Passagiere.
Im XETRA-Handel steigt die Fraport-Aktie zeitweise um 2,34 Prozent auf 69,85 Euro.
