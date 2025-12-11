Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Herbstferien 11.12.2025 11:12:40

Fraport-Aktie freundlich: Stärkeres Passagieraufkommen im November

Fraport-Aktie freundlich: Stärkeres Passagieraufkommen im November

Fraport hat im vergangenen Monat von den späten Herbstferien in Bayern profitiert.

Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, flogen im November 4,8 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem Plus von 4,0 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2024. Mit 36.237 Starts und Landungen lag die Zahl der Flugbewegungen um 4,0 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,3 Millionen Tonnen, entsprechend einem Zuwachs von 2,5 Prozent.

Die internationalen Flughäfen im Fraport-Portfolio verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Passagieraufkommen um 17,5 Prozent. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre kamen mit 1,2 Millionen Passagieren auf ein Plus von 31,1 Prozent. Dabei kam ein Sondereffekt zum Tragen: Vor einem Jahr hatten die massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre und die darauffolgende mehrmonatige Betriebseinschränkung des Flughafens das Passagieraufkommen negativ beeinflusst.

An den 14 griechischen Fraport-Flughäfen wurden 8,8 Prozent mehr Fluggäste abgefertigt als im November 2024. Den türkischen Flughafen Antalya nutzen 3,7 Prozent mehr Passagiere.

Im XETRA-Handel steigt die Fraport-Aktie zeitweise um 2,34 Prozent auf 69,85 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 01:22 ET (06:22 GMT)

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Fraport-Aktie wenig verändert: Sanierungsstart von Terminal 2 in 2028
Fraport-Aktie sinkt auf August-Tief: Goldman sorgt sich wegen Investitionen
Fraport-Aktie in Grün: `Fraport sichert sich zweite Konzession in Brasilien

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,stockpix4u / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AGmehr Analysen

11.12.25 Fraport Hold Warburg Research
11.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Fraport Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 70,80 3,89% Fraport AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen