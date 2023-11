Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,24 Prozent stärker bei 4 371,80 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,804 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,077 Prozent schwächer bei 4 357,95 Punkten in den Handel, nach 4 361,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 356,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 375,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,770 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 065,37 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 24.08.2023, bei 4 232,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 3 961,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 13,37 Prozent nach oben. Bei 4 491,51 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 1,77 Prozent auf 44,59 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,32 Prozent auf 2,59 EUR), Siemens (+ 0,96 Prozent auf 151,08 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 233,75 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 390,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Flutter Entertainment (-1,29 Prozent auf 126,35 GBP), Bayer (-0,76 Prozent auf 32,70 EUR), SAP SE (-0,66 Prozent auf 141,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,60 Prozent auf 105,94 EUR) und adidas (-0,57 Prozent auf 184,72 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 414 334 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 355,730 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at