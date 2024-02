Freitagshandel in Frankfurt: MDAX steigt am Mittag

Um 12:10 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,67 Prozent auf 26 076,56 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 246,476 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,582 Prozent stärker bei 26 053,73 Punkten, nach 25 902,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 044,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 194,38 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,053 Prozent nach unten. Der MDAX stand vor einem Monat, am 02.01.2024, bei 26 838,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, stand der MDAX noch bei 24 729,99 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, bei 29 808,92 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,84 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,88 Prozent auf 138,60 EUR), KION GROUP (+ 3,43 Prozent auf 43,44 EUR), Lufthansa (+ 3,28 Prozent auf 7,96 EUR), SMA Solar (+ 2,75 Prozent auf 48,64 EUR) und HelloFresh (+ 2,74 Prozent auf 12,19 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Delivery Hero (-10,18 Prozent auf 19,31 EUR), AIXTRON SE (-3,04 Prozent auf 33,49 EUR), Talanx (-0,92 Prozent auf 64,85 EUR), Aurubis (-0,91 Prozent auf 65,40 EUR) und Nemetschek SE (-0,84 Prozent auf 85,30 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 134 284 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,798 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,07 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at