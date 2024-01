Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels steigen

So performte der ATX Prime am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Zum Handelsende ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,38 Prozent aufwärts auf 1 703,50 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 1 697,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 696,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 706,94 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 1 709,10 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 23.10.2023, einen Wert von 1 522,44 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, bei 1 668,74 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,614 Prozent ein. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 731,58 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,47 Prozent auf 22,76 EUR), Lenzing (+ 3,85 Prozent auf 31,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,69 Prozent auf 122,00 EUR), Semperit (+ 2,22 Prozent auf 14,72 EUR) und BAWAG (+ 1,95 Prozent auf 48,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen UBM Development (-2,29 Prozent auf 21,30 EUR), Addiko Bank (-1,75 Prozent auf 14,00 EUR), Rosenbauer (-1,32 Prozent auf 29,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,27 Prozent auf 9,34 EUR) und CA Immobilien (-1,16 Prozent auf 29,85 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 462 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,386 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,31 erwartet. Mit 10,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Semperit-Aktie an.

Redaktion finanzen.at