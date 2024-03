Freundlicher Handel: Anleger lassen DAX am Mittwochnachmittag steigen

So bewegt sich der DAX am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,04 Prozent fester bei 17 971,72 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,798 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,108 Prozent auf 17 984,50 Punkte an der Kurstafel, nach 17 965,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 939,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 001,42 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, stand der DAX noch bei 16 880,83 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.12.2023, den Stand von 16 766,05 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 13.03.2023, einen Wert von 14 959,47 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,17 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 001,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Zalando (+ 16,87 Prozent auf 22,38 EUR), EON SE (+ 6,27 Prozent auf 12,55 EUR), Commerzbank (+ 2,09 Prozent auf 11,74 EUR), RWE (+ 1,68 Prozent auf 32,01 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,32 Prozent auf 223,10 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-5,00 Prozent auf 114,84 EUR), Porsche (-4,05 Prozent auf 86,16 EUR), Porsche Automobil vz (-2,79 Prozent auf 47,46 EUR), Covestro (-1,75 Prozent auf 48,36 EUR) und Siemens Healthineers (-1,57 Prozent auf 56,26 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 7 120 636 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,537 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at