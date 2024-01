Freundlicher Handel: ATX Prime verbucht letztendlich Gewinne

Schlussendlich herrschte in Wien ein ruhiger Handel.

Schlussendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 1 722,76 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent fester bei 1 721,84 Punkten in den Handel, nach 1 721,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 716,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 727,78 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 666,80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 559,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 639,32 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Palfinger (+ 2,26 Prozent auf 24,85 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,25 Prozent auf 31,80 EUR), Verbund (+ 2,01 Prozent auf 86,45 EUR), EVN (+ 1,92 Prozent auf 29,20 EUR) und PORR (+ 1,20 Prozent auf 13,48 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Semperit (-2,96 Prozent auf 15,10 EUR), voestalpine (-2,11 Prozent auf 26,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,38 Prozent auf 42,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,28 Prozent auf 123,20 EUR) und BAWAG (-1,03 Prozent auf 48,20 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 466 145 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,617 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at