BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BAWAG-Investment 28.11.2025 10:03:43

ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BAWAG-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,35 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BAWAG-Aktie investiert, befänden sich nun 13,450 BAWAG-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.11.2025 1 558,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 115,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 55,88 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von BAWAG belief sich zuletzt auf 8,96 Mrd. Euro. BAWAG-Anteile wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Die BAWAG-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAGmehr Nachrichten