BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|BAWAG-Investment
|
28.11.2025 10:03:43
ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BAWAG-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,35 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BAWAG-Aktie investiert, befänden sich nun 13,450 BAWAG-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.11.2025 1 558,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 115,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 55,88 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von BAWAG belief sich zuletzt auf 8,96 Mrd. Euro. BAWAG-Anteile wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Die BAWAG-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
