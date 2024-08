Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsende mit Zuschlägen

Der CAC 40 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 7 577,67 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,344 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,287 Prozent auf 7 587,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 565,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 611,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 577,67 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,005 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 517,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 057,80 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 7 324,71 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,622 Prozent nach oben. Bei 8 259,19 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Punkten markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 272 267 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 340,690 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at