Freundlicher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,16 Prozent höher bei 4 996,44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,307 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,227 Prozent auf 4 950,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 939,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 998,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 950,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 064,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 635,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 347,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 10,72 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 2,21 Prozent auf 27,49 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,03 Prozent auf 38,77 EUR), SAP SE (+ 1,97 Prozent auf 173,56 EUR), Siemens (+ 1,88 Prozent auf 176,96 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,82 Prozent auf 74,55 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-4,67 Prozent auf 48,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,86 Prozent auf 411,10 EUR), Eni (-0,16 Prozent auf 15,23 EUR), UniCredit (+ 0,39 Prozent auf 35,36 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,51 Prozent auf 21,78 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die BASF-Aktie aufweisen. 3 464 654 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 398,185 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

