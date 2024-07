Freundlicher Handel: DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Der DAX knüpft am Dienstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,66 Prozent fester bei 18 528,09 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,752 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,509 Prozent stärker bei 18 500,67 Punkten, nach 18 407,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 18 540,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 500,67 Punkten erreichte.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bewegte sich der DAX bei 18 163,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, wies der DAX 18 137,65 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 177,22 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,49 Prozent zu Buche. 18 892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 6,95 Prozent auf 196,38 EUR), Fresenius SE (+ 2,03 Prozent auf 30,61 EUR), Siemens Energy (+ 0,77 Prozent auf 26,04 EUR), Deutsche Bank (+ 0,75 Prozent auf 15,59 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,64 Prozent auf 102,60 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche (-6,97 Prozent auf 67,58 EUR), Porsche Automobil vz (-3,47 Prozent auf 41,22 EUR), Infineon (-2,40 Prozent auf 33,39 EUR), Symrise (-2,37 Prozent auf 111,25 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,59 Prozent auf 104,95 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 267 570 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,851 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,68 erwartet. Mit 8,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

