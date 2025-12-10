Rio Tinto Aktie
|64,45EUR
|0,74EUR
|1,16%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Die jüngsten Produktionsziele der Kupferkonzerne sprächen 2026 für knappes Angebot, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Dienstagnachmittag veröffentlichten Ausblick. Er favorisiert allerdings Anglo American und Teck sowie Glencore, Freeport-Mcmoran und Boliden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:31 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
64,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56,45 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|63,63
|-0,13%
