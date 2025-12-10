FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Die jüngsten Produktionsziele der Kupferkonzerne sprächen 2026 für knappes Angebot, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Dienstagnachmittag veröffentlichten Ausblick. Er favorisiert allerdings Anglo American und Teck sowie Glencore, Freeport-Mcmoran und Boliden./ag/mis



