Rio Tinto Aktie

62,99EUR 0,07EUR 0,11%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 08:51:11

Rio Tinto Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 5000 auf 5700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 dürfte ein weiteres starkes Jahr für Bergbaukonzerne werden, schrieb Christopher LaFemina am Freitagabend in seinem Ausblick. Bei wichtigen Rohstoffen, vor allem Kupfer und Aluminium, gebe es Angebotsengpässe bei gleichzeitig robuster Nachfrage. Zudem dürften erwartete Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed Rückenwind für die Aktienkurse liefern./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 05:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
55,31 £ 		Abst. Kursziel*:
3,06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
54,96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
3,71%
Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto plcmehr Analysen

08:51 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
05.12.25 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
05.12.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rio Tinto plc 62,99 0,11% Rio Tinto plc

Aktuelle Aktienanalysen

09:01 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
08:58 HORNBACH Add Baader Bank
08:52 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 Netflix Outperform Bernstein Research
08:48 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:46 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
08:41 Verbund Underperform RBC Capital Markets
08:38 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
08:38 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:38 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
08:37 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08:31 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:30 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Salzgitter Buy UBS AG
08:28 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:27 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
08:16 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:03 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:50 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:49 Dürr Outperform Bernstein Research
07:49 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:48 freenet Outperform Bernstein Research
07:47 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:47 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:47 easyJet Outperform Bernstein Research
07:46 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:46 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07:39 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:36 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
07:16 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:15 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:10 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
05.12.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
05.12.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.12.25 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen