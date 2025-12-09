Rio Tinto Aktie
|62,68EUR
|-0,36EUR
|-0,57%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
09.12.2025 10:05:54
Rio Tinto Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Aussagen des Bergwerkskonzerns zum Lithium-Geschäft mit einem Kursziel von 5450 Pence auf "Overweight" belassen. Diese belegten ein starkes Umsatzwachstum, schrieb Amos Fletcher am Dienstag. Dies werde gestützt von steigenden Volumina und Preisen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
54,50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62,71 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54,63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Amos Fletcher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten
|
09:29
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Rio Tinto-Aktie stabil: Neuer CEO will Kosten senken (Dow Jones)
|
04.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|
03.12.25
|FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plcmehr Analysen
|10:05
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|62,68
|-0,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|09:43
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|09:30
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09:29
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:18
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|09:14
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:57
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:52
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|08:09
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.