Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Performance im Blick
|
17.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: Hätte sich eine Rio Tinto-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert?
Die Rio Tinto-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,15 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,809 Rio Tinto-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 56,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 008,55 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,85 Prozent vermehrt.
Rio Tinto wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,55 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten
|
17:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: Hätte sich eine Rio Tinto-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert? (finanzen.at)
|
16.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
15.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.12.25