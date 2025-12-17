FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: Hätte sich eine Rio Tinto-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert?

Anleger, die vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Rio Tinto-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,15 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,809 Rio Tinto-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 56,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 008,55 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,85 Prozent vermehrt.

Rio Tinto wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,55 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at