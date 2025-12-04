Rio Tinto Aktie

63,60EUR 0,06EUR 0,09%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

04.12.2025 20:49:26

Rio Tinto Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 5375 auf 5450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag des Rohstoffkonzerns seien in vielerlei Hinsicht die Erwartungen erfüllt worden, schrieb Amos Fletcher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kostenkürzungen könnten aber beim operativen Gewinn etwas Aufwärtspotenzial für den Konsens im Jahr 2030 mit sich bringen, wenn sie vollständig erreicht würden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
54,50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
63,09 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
54,94 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Amos Fletcher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

