Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent auf 4 807,28 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,068 Prozent auf 4 802,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 805,48 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 816,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 788,62 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,012 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 781,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 555,96 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 4 402,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,80 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 2,66 Prozent auf 10,96 GBP), Rio Tinto (+ 1,90 Prozent auf 56,33 GBP), BAT (+ 1,49 Prozent auf 43,67 GBP), Roche (+ 1,24 Prozent auf 319,20 CHF) und UniCredit (+ 1,10 Prozent auf 66,33 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-3,56 Prozent auf 1 583,00 EUR), Novartis (-1,61 Prozent auf 105,10 CHF), Richemont (-1,44 Prozent auf 167,60 CHF), Siemens (-0,92 Prozent auf 231,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,85 Prozent auf 536,20 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 392 404 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 373,337 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

