09.12.2025 07:52:07

Rio Tinto Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Besuch der Lithium-Abbaugebiete in Argentinien mit einem Kursziel von 6950 Pence auf "Overweight" belassen. Die dort vorgestellten Projektionen für das mit Lithium erzielte operative Ergebnis (Ebitda) ab 2030 deckten sich mit seinen Annahmen, schrieb Dominic O'Kane am Montagabend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
69,50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
62,93 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
54,76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:52 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
05.12.25 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
05.12.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen

07:57 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
08.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
08.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 HORNBACH Halten DZ BANK
08.12.25 Linde Kaufen DZ BANK
08.12.25 Air Liquide Kaufen DZ BANK
08.12.25 HORNBACH Buy Warburg Research
08.12.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
08.12.25 Aurubis Hold Warburg Research
08.12.25 Stabilus Buy Warburg Research
08.12.25 Klöckner Hold Warburg Research
08.12.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
08.12.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
08.12.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
08.12.25 Apple Neutral UBS AG
08.12.25 Netflix Buy UBS AG
08.12.25 EVN verkaufen Baader Bank
08.12.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
08.12.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
08.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
08.12.25 Airbus Kaufen DZ BANK
08.12.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 L'Oréal Neutral UBS AG
08.12.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 TotalEnergies Buy UBS AG
08.12.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
08.12.25 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
08.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
