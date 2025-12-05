Rio Tinto Aktie

63,34EUR -0,26EUR -0,41%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

05.12.2025 11:02:47

Rio Tinto Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag von 5.200 auf 5.700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bergbaukonzern ziele durch eine vereinfachte und klarere Struktur auf mehr Stärke, schrieb Myles Allsop am Donnerstagabend. Da die neue Strategie weniger revolutionär als evolutionär sei, dürften die Gewinne sich auch in etwa im Rahmen der Prognosen entwickeln. Die Ziele für 2026 bezeichnete der Analyst als erwartungsgemäß./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
54,92 £ 		Abst. Kursziel*:
3,79%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
54,97 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
3,69%
Analyst Name::
Myles Allsop 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

