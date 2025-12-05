ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag von 5.200 auf 5.700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bergbaukonzern ziele durch eine vereinfachte und klarere Struktur auf mehr Stärke, schrieb Myles Allsop am Donnerstagabend. Da die neue Strategie weniger revolutionär als evolutionär sei, dürften die Gewinne sich auch in etwa im Rahmen der Prognosen entwickeln. Die Ziele für 2026 bezeichnete der Analyst als erwartungsgemäß./rob/tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.