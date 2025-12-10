Rio Tinto Aktie
|63,63EUR
|-0,08EUR
|-0,13%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Besuch einer Lithium-Förderstätte in Argentinien und einem Treffen mit Regierungsvertretern mit einem Kursziel von 6950 Pence auf "Overweight" belassen. Der Bergbausektor werde ein Motor des Wirtschaftswachstums, schrieb Dominic O'Kane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
69,50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63,53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
