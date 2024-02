Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Am Mittwoch tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,29 Prozent fester bei 4 773,87 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,145 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,020 Prozent auf 4 761,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 760,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 782,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 756,68 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,381 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 448,83 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 331,90 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 250,40 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 5,78 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 782,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 2,44 Prozent auf 104,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,93 Prozent auf 68,07 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,27 Prozent auf 119,58 EUR), Ferrari (+ 1,23 Prozent auf 365,95 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,16 Prozent auf 2,88 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Börse (-1,27 Prozent auf 186,45 EUR), SAP SE (-0,48 Prozent auf 162,28 EUR), Eni (-0,32 Prozent auf 14,09 EUR), Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 22,21 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,07 Prozent auf 413,10 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 044 652 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 410,018 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at