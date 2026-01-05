United Internet Aktie
|29,00EUR
|0,46EUR
|1,61%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 33,00 auf 35,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,34 €
|
Abst. Kursziel*:
23,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,03%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
